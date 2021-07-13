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Adana Demirspor'da yeni transfer Mario Balotelli, sağlık kontrolünden geçirildi

13.07.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'da yeni transfer Mario Balotelli, sağlık kontrolünden geçirildi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un kadrosuna dahil ettiği İtalyan forvet Mario Balotelli, sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mario Balotelli, Liv Hospital Vadi İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçti." denildi.

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