Adana Demirsporlu taraftarlar, kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adana Demirspor taraftarı, mavi-lacivertli kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü havai fişek ve meşalelerle kutladı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda toplanan taraftar grupları, saat 19.40'ta havai fişekler eşliğinde meşaleler yaktı.

Seyhan Baraj Gölü kıyısında meşaleler yakan mavi-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz