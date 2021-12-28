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Adana Demirsporlu taraftarlar, kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı

28.12.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirsporlu taraftarlar, kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adana Demirspor taraftarı, mavi-lacivertli kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü havai fişek ve meşalelerle kutladı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda toplanan taraftar grupları, saat 19.40'ta havai fişekler eşliğinde meşaleler yaktı.

Seyhan Baraj Gölü kıyısında meşaleler yakan mavi-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

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