Adana Demirspor'un Bolu kampı devam ediyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor Bolu'da güç depoluyor.

Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kampa giren Adana ekibi, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kampın 8. gününde çalışmalarını sürdürdü.

Mavi-lacivertli ekip sabah antrenmanında kondisyon salonunda güç artırmaya yönelik çalışma yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ekip, eğlenceli oyunlar oynayarak, günün ilk çalışmasını tamamladı.

Teknik direktör Samet Aybaba, antrenman öncesinde oyuncularıyla genel bir toplantı yaparak kamp programı ve antrenmanlar hakkında futbolcularını bilgilendirdi.

Adana Demirspor 16 Temmuz Cuma günü yapacağı sabah antrenmanının ardından iki gün izin yaparak, 19 Temmuz'da Bolu'da ikinci kampa girecek.



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