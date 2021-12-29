Adana Demirspor'un eski başkanı Mehmet Gökoğlu vefat etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un eski başkanlarından Mehmet Gökoğlu'nun vefat ettiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gökoğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Gökoğlu'nun yakınlarına ve mavi-lacivertli camiaya başsağlığı dilendi.



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