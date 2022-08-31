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Adana Demirspor'un İtalyan forveti Balotelli, Sion'a transfer oldu

31.08.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'un İtalyan forveti Balotelli, Sion'a transfer oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2 milyon 620 bin avro karşılığında Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

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