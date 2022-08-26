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Adana Demirspor'un Portekizli sol beki Rodrigues: "Hedefimiz yukarılar"

26.08.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Burada insanların gerçekten futbolu çok sevdiğini gördüm. O yüzden burada olmaktan mutluyum"

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un 28 yaşındaki Portekizli sol beki Kevin Rodrigues, "Çalışıp en iyi sonuçları alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hedefimiz yukarılar, ne kadar yukarıya gidebilirsek o kadar gitmek istiyoruz." dedi.

Rodrigues, ligin 4. haftasında 27 Ağustos'ta sahalarında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

İlk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldıklarını anımsatan Rodrigues, "Süper Lig, İspanya Ligi'nden biraz daha farklı ama iyi bir lig. Sürekli değişkenlik gösteren bir lig olduğunu da söyleyebilirim. Burada insanların gerçekten futbolu çok sevdiğini gördüm. O yüzden burada olmaktan mutluyum." diye konuştu.

Takımda çok kaliteli futbolcular olduğunu ifade eden Rodrigues, Adana Demirspor'un başarısı için elinden ne geliyorsa yapacağının altını çizdi.

Rodrigues, Fenerbahçe karşısında deplasmanda aldıkları 4-2'lik mağlubiyete rağmen sahada iyi mücadele ettiklerini anlatarak, "Kendimin ve takımımın performansıyla alakalı sezon öncesi kampta ve hazırlık maçlarda da otomatikleşen birçok şeyi çalıştık. Benim gibi yeni futbolcular çok. O yüzden zamanla kadromuz da oturdukça daha iyi bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- "Süper Lig çok kaliteli bir lig"

Takımın performansının her geçen gün iyiye gittiğini aktaran Rodrigues, şunları kaydetti:

"Sadece çalışmamız gerekiyor ki adaptasyonlarımız hemen bitsin ve birbirimize alışalım. Bu bir süreçtir ama biz her gün çalışarak oynadığımız her maçta daha iyiye gideceğiz. Süper Lig çok kaliteli bir lig. Bu konuda biz sadece kendi işimizi yapmamız gerekiyor. Çalışıp en iyi sonuçları alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hedefimiz yukarılar, ne kadar yukarıya gidebilirsek o kadar gitmek istiyoruz. ​​​​​​​Hocamızın güvenini kazanmak istiyorum. Hedefim, bu sene çok fazla maç oynamak. Son yıllarda diğer liglerde bazı hocalarla öz güven sorunu yaşamıştım ama burada kendimi iyi hissediyorum. Montella hocamızla çalışmaktan çok mutluyum çünkü bize her detayı öğretmeye çalışıyor. Elimden geldiğince maç oynayıp takımıma destek olmak istiyorum."

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