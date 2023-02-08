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Adana, Hatay ve Osmaniye'de depremden etkilenenler "geçici barınma alanları" ve çadırlarda konaklıyor

08.02.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana, Hatay ve Osmaniye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin "geçici barınma alanları" ve çadırlarda konaklamaları sağlanıyor.

Adana, Hatay ve Osmaniye'de depremden etkilenenler "geçici barınma alanları" ve çadırlarda konaklıyor

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından söz konusu 3 ilde yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması için ekiplerin çalışması yoğun şekilde devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremden etkilenenlerin güvenli şekilde konaklaması için valilik ve belediyelerin koordinasyonunda, AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından spor salonlarında ve diğer yerlerde "geçici barınma alanları" oluşturuldu. Bazı okulların bahçeleri ile geniş alanlara da çadırlar kuruldu.

Çadır kurma çalışmalarının sürdüğü kentlerde, güvenli bölgelerde kalan vatandaşlara ihtiyaçları için yardımlarda bulunuluyor.

Hatay'da, AFAD koordinesinde Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri ile askerler ve gönüllüler tarafından çadırlar kuruldu.

Antakya ilçesinde Millet Bahçesi, Vali Ürgen Parkı ve Yeni Hatay Stadyumu çevresinde, İskenderun'da Millet Bahçesi'nde kurulan çadırlarda depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Söz konusu kentlerde çadır kurma çalışmaları sürüyor.

Osmaniye'de de 3 ayrı alanda AFAD ekiplerince oluşturulan çadırlara depremzedeler yerleştiriliyor. Bu bölgelerde depremzedelere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarınca kıyafet, battaniye, çocuk bezi gibi yaşam malzemeleri ile sıcak yemek veriliyor.

Adana'da ise kentin farklı noktalarında AFAD ekiplerince oluşturulan çadırlarda depremzedeler barınıyor. Çukurova ilçesindeki özel bir okulun bahçesi ve spor salonunda yaklaşık 1250 depremzede kalıyor.​​​​​​​

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