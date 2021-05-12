Adana, Hatay ve Osmaniye'de şehitlik ziyaretleri yapıldı

Adana, Hatay ve Osmaniye'de Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri, şehitlikleri ziyaret etti.
Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Adana'da erken saatlerden itibaren şehitliğe gitti. Şehit yakınları, mezarların başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Adana Şubesi üyeleri de şehitliklerde dua etti, ailelere karanfil dağıttı.
Şehit Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in babası İzzet Yenier, AA muhabirine, şehit ailelerine muafiyet verilmesinden memnun olduklarını anlatarak, "Bayramda evdeyiz, evladımızı kaybetmişiz, bayram bizim için boş. Her hafta cumartesi ve pazar günleri şehitliğe geliyoruz. Dua okuyoruz. Ondan sonra evimize gidiyoruz. Acımız büyük, bundan daha büyük acı olamaz." dedi.
Vakfın Adana Şube Başkanı Uğur Çiftçi de şehit ailelerinin acısına ortak olmak için şehitlikleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Şehit ailelerimizin bugün gözleri yolda olur. Evlatlarını, çocuklarını, torunlarını beklerler. Biz de o beklentilerini boşa çıkarmamak amacıyla şehitleri, ailelerini ziyarete geldik." açıklamasında bulundu.
Hatay’da Antakya Şehitliği’ne gelen şehit yakınları, mezar başında Kur’an-ı Kerim okudu, dua etti.
Osmaniye'de Asri Mezarlık'ta bulunan Garnizon Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarlar başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, kabirlere çiçek bıraktı.
Türk Kızılay Osmaniye Şubesi çalışanlarınca temizliği ve bakımı yapılan şehit mezarlarına çiçek bırakıldı. Mezar taşlarının üzerine de bayram şekeri konulduğu görüldü.
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