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Adana Havalimanı'ndaki işletmeciler, kira bedellerindeki iptal ve indirimi sevinçle karşıladı

22.02.2021 17:49 | Son Güncelleme:
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Adana Havalimanı'ndaki işletmeciler, kira bedellerindeki iptal ve indirimi sevinçle karşıladı

Adana Havalimanı'ndaki işletmeciler, 31 Ocak'a ertelenen geçmiş kira bedellerinin tamamen iptal edilmesi ve yapılan indirimi memnuniyetle karşıladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren kiracılar için vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edilmesi ve 2 yıl boyunca kira bedellerinin yüzde 50 düşürülmesi havalimanlarındaki iş yeri sahiplerini sevindirdi.

Adana Havayolu İşleticileri Komitesi Başkanı Mevlüt Sönmezler, ülkede geçen yıl mart ayında başlayan salgın sürecinde kısıtlamaların yaşanmasının havalimanındaki işletmeleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu sıkıntıları gören DHMİ Genel Müdürlüğünün aldığı kararın içlerini rahatlattığını belirten Sönmezler, "Bu sürecin başından beri gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gerekse havalimanı otoritesi bizim yanımızda durdu. Finansal tedbirler ve çeşitli uygulamalarla bizi koruma altına aldı. Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, DHMİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz, bu zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmadılar. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

İşletmecilerden Halil İbrahim Altınışık da salgın sürecinin işlerinde büyük düşüşe neden olduğunu aktardı.

Tüm havaalanı işletmecilerinin müjdeli haberleri sevinçle karşıladığını dile getiren Altınışık, "2021-2022 yıllarında kiraları artırmayacağını söyleyen devletimiz yanımızda oldu ve kiralarımızı yüzde 50 indirdi. Yoksa çok zor durumdaydık Bizi yalnız bırakmayan devletimize sonsuz teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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