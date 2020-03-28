Adana İl Hıfzısıhha Meclisi’nden korona virüs kararları

Adana İl Hıfzısıhha Meclisi, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için bugün bir dizi ek kararlar aldı.

Adana Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Korona virüsün (Covid-19) en temel özelliğinin fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğuna dikkat çekildi. Bu salgının yayılmasını engellenmenin en etkili yolunun ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak olduğuna dikkat çekilen açıklamada Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili alınan ek tedbirler şöyle sıralandı:

1-İller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17:00’den itibaren ancak valiliğimizin izni ile yapılabilecektir.

2-Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması valiliğimizin izni ile gerçekleştirilebilecektir.

3- İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar; kaymakamların koordinesinde oluşturulacak seyahat izin kuruluna başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenecektir.

4-Seyahat izin kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir.

5-Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır.

6-Seyahat izin kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adresleri gidilecek ildeki valiliğe bildirecektir. Bu işin sekreteryası İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

7-Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuların il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altında kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.

8-Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır.

9-Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin valilikleri; seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir.

10-Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaktır.

11- İzinsiz yolculukların önlenmesi için kolluk birimlerince yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler planlanacaktır.

12- Otobüs terminalleri, otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, büyükşehir belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğünce hijyen kuralları açısından sürekli denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır.

13-Demiryolu ile seyahat eden vatandaşların sağlığı için; tren garı, istasyonlar ve trenlerde Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğü tarafından sık sık dezenfeksiyon işlemleri yapılacaktır, bu alanlarda vatandaşın sosyal mesafesinin (1.5metre) korunması sağlanacaktır.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında “Emre Aykırı Davranış” fiilini düzenleyen 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32/1. Maddesi gereğince yaptırım uygulanacaktır."