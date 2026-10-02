İfadeleri ortaya çıktı! Hakemlerden, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Türkiye günlerdir MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alındığı 'hakemler dosyası' soruşturmasını konuşurken, dün akşam ortaya çıkan ses kaydı ve ardından Süper Lig'de görev alan hakem Yasin Kol'un gözaltına alınmasıyla dosya daha da derinleşti.

Yeni gelişmeler peş peşe yaşanırken; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Merkez Hakem Kuruluna yönelim yürütülen soruşturmada eski Süper Lig hakem ve gözlemcileri Süleyman Abay, Taner Gizlenci ve Emre Altun, verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

ÜST KLASMAN GÖZLEMCİSİ TANER GİZLENCİ MÜŞTEKİ OLDU

Müşteki sıfatıyla ifade veren eski hakem ve üst klasman gözlemcisi Taner Gizlenci, 2013-2024 yılları arasında aralıksız 12 sezon üst klasman gözlemciliği yaptığını anlattı. Gizlenci, Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanı olduğu 8 Mart 2022 tarihinde birçok hakem ve gözlemciyle birlikte görevine son verildiğini, Tahkim Kurulu'na yaptığı başvurunun ardından 26 Mart 2022'de haklı bulunarak görevine iade edildiğini söyledi. Gizlenci, Gündoğdu'nun bu karardan yaklaşık 10-15 gün sonra MHK Başkanlığı'ndan istifa ettiğini de ifadesinde aktardı.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU DETAYI

Gizlenci'nin ifadesindeki en dikkat çekici bölüm ise İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanı seçilmesinin ardından yaşandığını öne sürdüğü süreç oldu.

Hacıosmanoğlu, 18 Temmuz 2024'te yapılan TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda 134 oyla başkan seçilmişti. Gizlenci, Hacıosmanoğlu'nun başkan seçilmesinin ardından Ferhat Gündoğdu'nun ikinci kez MHK Başkanı olarak atandığını, 25 Temmuz 2024'te 2024-2025 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemci listelerinin TFF'nin internet sitesinden açıklandığını ve kendi isminin de bu listede bulunduğunu söyledi.

18 GÜN İÇERİSİNDE LİSTEDEN ÇIKARILDI

Gizlenci, sezon öncesi eğitim seminerine davet edildiğini ve 10 Ağustos 2024'te Kasımpaşa-Konyaspor müsabakasında TV gözlemcisi olarak görevlendirildiğini belirterek, yalnızca 18 gün sonra, 28 Ağustos 2024 tarihinde ikinci bir listenin yayımlandığını ve bu kez adının listeden çıkarıldığını öne sürdü.

"HİÇBİR ANLAM VEREMEDİM"

Gizlenci, "Bu 18 günde ne oldu da listeden çıkartıldım hiçbir anlam veremedim" ifadelerini kullandı. MHK Hakem İşleri Koordinatörlüğü'ne dilekçeyle başvurduğunu belirten Gizlenci, kendisine "İlgi dilekçeniz incelenmiştir. Klasman listeleri Merkez Hakem Kurulu'nun 2024-2025 futbol sezonu planlamasına uygun olarak hazırlanmıştır" şeklinde yanıt verildiğini anlattı. Gizlenci bu cevabın "subjektif bir gerekçe" olduğunu savundu.

HACIOSMANOĞLU'NUN HAKEMLERİ KİLİTLEDİĞİ MAÇI ANLATTI

Gizlenci ifadesinde, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor Başkanlığı yaptığı dönemde, 2 Ekim 2015 tarihinde Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasında gözlemci olarak görev yaptığını anlattı. Maçın ardından gerginlik yaşandığını, hakem heyeti ve kendisinin yaklaşık 2,5-3 saat soyunma odası koridorundaki seyircilerin dağıtılmasını beklediğini, daha sonra sahaya giren sivil polis minibüsüyle itfaiye kapısından çıktıklarını ve polis eşliğinde havalimanına götürüldüklerini söyledi.

"HAKEME DÜŞÜK NOT VERSİN" TALİMATI

Sabah'ta yer alan habere göre, Gizlenci, daha sonra dönemin Merkez Hakem Kurulu'nda görev yapan ve Trabzonspor kongre üyesi olduğunu belirttiği Hikmet Öksüzoğlu'nun kendisine yönelik bir talepte bulunduğunu iddia etti. Öksüzoğlu'nun İbrahim Hacıosmanoğlu'nun çok kızgın ve sinirli olduğunu ve bu nedenle kendisine "Hakeme düşük not versin" dediğini söyleyen Gizlenci, ise bu talebi yerine getirmeyeceğini ve kendi değerlendirmesine göre raporlama yapacağını söylediğini kaydetti.Gizlenci, yıllar sonra liste dışı bırakılmasını bu karşılaşmalardaki görevleriyle ilişkilendirdiğini öne sürdü.

"TFF BAŞKANI VE MHK BAŞKANINDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Gizlenci,"Mağduriyetime sebep olan kamusal görevlerini açıkça kötüye kullanan TFF Başkanı'ndan ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan ve diğer MHK üyelerinden şikâyetçiyim." diyerek ifadesinin bitirdi.

EMRE ALTUN: 12 HAKEMİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Müşteki Emre Altun da verdiği ifadede benzer iddiaları dile getirdi. 1999-2018 yılları arasında aktif hakemlik yaptığını, 2018-2023 yılları arasında klasman gözlemcisi, 2023-2025 yıllarında ise Süper Lig gözlemcisi olarak görev yaptığını belirten Altun, Ferhat Gündoğdu'nun 8 Mart 2022'de göreve gelmesinin ardından 12 hakemin görevine son verildiğini anlattı. Bu kişilerin Tahkim Kurulu kararıyla kadroya geri döndüğünü ve Gündoğdu'nun daha sonra istifa ettiğini söyledi.

2 GÜNDE 2 FARKLI LİSTE

Altun da Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanlığına seçilmesinin ardından Ferhat Gündoğdu'nun 23 Temmuz 2024 tarihinde yeniden MHK Başkanı yapıldığını anlattı. Altun'un iddiasına göre Gündoğdu, Trabzonspor Başkanı iken Hacıosmanoğlu'nun dönemindeki maçları yöneten bazı hakem ve gözlemcilerin tamamını liste dışında bıraktı. Altun, 28 Temmuz 2024'te yayımlanan ilk klasman listesinde yer aldığını, ancak 28 Ağustos 2024'te yayımlanan ikinci listede 13 hakem ve 6 gözlemcinin liste dışı bırakıldığını söyledi. Altun, "Yani kısaca 2 gün içerisinde 2 farklı liste klasman hazırlamıştır" ifadesini kullandı.

Altun ifadesinin sonunda iddialarını doğrudan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Gündoğdu'ya yöneltti. Altun, "Ben ve diğerlerini usulsüz işlemler yaparak ve yaptırarak klasman listesine yazdırmamak suretiyle maddi manevi mağdur eden TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu isimli kişilerden davacı ve şikâyetçiyim" dedi.

SÜLEYMAN ABAY DA AYNI SÜRECE İŞARET ETTİ

Eski hakem ve gözlemci Süleyman Abay'ın bilgi sahibi sıfatıyla verdiği ifadesinde de benzer bir süreç anlatıldı. Abay, 25 yıl askerlik görevi dışında aralıksız olarak Türk futbol liglerinin çeşitli kademelerinde görev aldığını; 11 yıl Süper Lig hakemliği yaptığını, yaş haddinden dolayı 46 yaşında hakemliği bıraktığını ve ardından 5 yıl hakem gözlemciliği yaptığını söyledi.

GÜNGOĞDU DÖNEMİNDE GÖREVİNE SON VERİLDİ

Abay, 2015 yılında yönettiği Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasının ardından, dönemin Trabzonspor Başkanı ve bugünkü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından görev yapan hakemlere yönelik şikâyette bulunulduğunu anlattı. Abay ayrıca 8 Mart 2022'de Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanı olduğu dönemde görevine son verildiğini, Tahkim Kurulu'na yaptığı başvurunun ardından yaklaşık 1-2 hafta sonra görevine iade edildiğini söyledi.

"İKİNCİ LİSTEDE İSMİM YOKTU"

Abay'ın anlatımına göre 2024-2025 sezonu başında 27 Temmuz 2024'te açıklanan hakem ve gözlemci listesinde adı bulunuyordu. Seminerlere katılan ve sezon hazırlıklarını tamamlayan Abay, liglerin başlamasının ardından 28 Ağustos 2024 tarihinde "teamüllere aykırı bir şekilde" ikinci bir liste yayımlandığını ve bu listede adının bulunmadığını söyledi. Görevinin böylece sonlandırıldığını belirten Abay, Tahkim Kurulu'na başvurduğunu ancak başvurusunun 4'e karşı 3 oyla reddedildiğini ifade etti.

ORTAK NOKTALARI TRABZONSPOR MAÇLARI

Abay, dosyada yer alan hakem ve gözlemcilerin ortak özelliğinin 2015 yılında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor Başkanlığı döneminde Trabzonspor maçlarında görev yapmaları olduğunu ileri sürdü. Abay ayrıca Ferhat Gündoğdu'nun MHK üyelerinden Ahmet Şahin'e ilişkin de bir iddiada bulundu.

Şahin'in inşaat işi yaptığını ve AS İnşaat isimli firmanın sahibi olduğunu belirten Abay, "Futbol camiasında son dönemde dile getirilen 'YAPI' kelimesinin karşılığı olarak Ahmet Şahin'in çıkacak ilişkiler bu düzeni ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı. Abay, Ferhat Gündoğdu ile herhangi bir şahsi husumetinin bulunmadığını da özellikle belirterek, görevden çıkarılma sürecinin "insanların yönlendirmesi" ile gerçekleştiğini düşündüğünü söyledi.