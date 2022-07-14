Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 2 liraya düştü

EREN BOZKURT - Hasadın sürdüğü coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunun tarlada kilogram fiyatı 2 liraya kadar geriledi.

Türkiye karpuz üretiminin ortalama yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Adana'da tescilli ürünün hasadı sürüyor.

Adana karpuzunun kilogram fiyatı, mayıs sonunda ilk hasat döneminde tarlada 3,5 lira civarındayken, temmuz ortasında 2 liraya kadar geriledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, geçen yıl 110 bin dekarda karpuz yetiştirilen kentte bu yıl ekim alanının 95 bin dekara düştüğünü söyledi.

Bu yıl 600 bin ton civarında rekolte beklediklerini ve kentte hasadın sürdüğünü belirten Tekin, "Örtü altı karpuzların hasadı nisan sonu, mayıs başında başlar. Ondan sonra da açık tarla karpuzlarımızın hasadı başlar. Eylül ayı sonuna kadar Adana'da karpuz hasadı devam eder. Karpuz hasadı özellikle Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde deniz kıyılarında gerçekleştirilir. Daha sonra da Karaisalı ve Aladağ'a doğru kayar." diye konuştu.

Tekin, karpuz fiyatlarının çiftçiyi memnun ettiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an için fiyatlarımız geçen yıla göre iyi. Bu yıl kilogramı tarlada 3,5 liradan alınmaya başlamıştı. Çiftçimiz kazanıyor, fiyatlar 2 lira civarında seyrediyor. Fiyatlar, şu an çiftçimiz için memnuniyet verici. Bundan sonra da çok fazla düşeceğini zannetmiyoruz. Bu şekilde devam eder. Karpuzun üretim maliyetleri de oldukça yüksek. Çiftçimiz için bu fiyatlar uygundur. Fiyatlar, tüketici açısından biraz yüksek bulunabilir ama çiftçi açısından baktığınızda memnun edici devam ediyor."

Tekin, Adana karpuzunun 16 ülkeye ihraç edildiği bilgisini vererek, "Bu yıl şu ana kadar Adana'da 7 bin 200 ton civarında karpuz ihracatı yapıldı. Özellikle Dubai, Rusya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine karpuz ihracatımız devam ediyor. İhracat da rakamları belirli bir seviyede tutuyor. Bu, çiftçimiz açısından memnun edici bir durum." dedi.

- "Adana, Türkiye'nin en iyi karpuzuna sahip"

Adana Karpuzcular Derneği Başkanı İbrahim Savaş da kentte hasat edilen karpuzun Türkiye'nin her bölgesine ulaştırıldığını dile getirdi.

Kovid-19 süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer bazı etkenler nedeniyle girdi maliyetlerinin yükselmesine rağmen Çukurova çiftçisinin üretime devam ettiğini vurgulayan Savaş, "Adana, Türkiye'nin en iyi karpuzuna sahip. Bunun kıymetini bilmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Bunun kıymeti vatandaşlarımız tarafından karpuz tüketimine verilen destekle bilinmektedir." ifadelerini kullandı.

Karpuz üreticisi Osman Yıldırım da 400 dönüm alanda karpuz yetiştirdiğini belirterek, verimden ve fiyatlardan gayet memnun olduklarını kaydetti.

