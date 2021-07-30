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Adana Kozan'da çıkan ikinci orman yangınına müdahale ediliyor

30.07.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Kozan'da çıkan ikinci orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye 3 arazöz, bir su tankı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 orman işçisi sevk edildi.

Karadan müdahalenin sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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