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Adana Kozan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

11.08.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Kozan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çınarlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 1 uçak ve arazözler gönderildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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