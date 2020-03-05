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Adana merkezli ByLock operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 05.03.2020 10:15 | Son Güncelleme

Adana merkezli ByLock operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adana merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Adana ve İstanbul'da dün gerçekleştirilen operasyonla yakalanan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hanife B. ve Kezban O. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hanife B'nin, örgütün Manisa'nın Alaşehir ilçesi kadın sorumlusu, Kezban O'nun da Adana'da polis eşlerinin "sohbet hocası" olduğu öne sürüldü.

Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Adana ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda zanlılardan 6'sı yakalanmıştı.

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6 şüpheli Adana Bylock FETÖ Operasyon

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