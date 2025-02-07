YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Adana merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA AA
07.02.2025 11:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 5 Şubat'ta göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen ve 17 zanlının yakalandığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, zanlıların yabancı uyruklu kişileri Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine götürmek için kişi başı yaklaşık 20 bin dolar aldıkları belirlendi.

Daha önce evli oldukları ve bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen kadın şüpheli A.B. (33) ile A.Ç'nin (37) göçmen kaçakçılığında birlikte hareket ettikleri iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri tamamlanarak nöbetçi hakimliğe çıkarılan A.B, A.Ç. ve T.Ç. (41) tutuklandı, Suriye uyruklu 14 şüpheli sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

Ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen zanlıları yakalamak için 5 Şubat'ta Adana, Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya'da belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, 17 şüpheli yakalanmış, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bir miktar esrar ele geçirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Adana göçmen kaçakçılık Adliye tutuklu

Adana Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:29
Öğle
12:58
İkindi
15:51
Akşam
18:17
Yatsı
19:33
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.