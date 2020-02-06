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Adana merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda gözaltı sayısı 151'e yükseldi

ADANA HABERLERİ  | 06.02.2020 09:44 | Son Güncelleme

Üniversite, hastane ve okul kantini ihalelerine fesat karıştırdıkları öne sürülen zanlılardan 40'ı adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 34 ilde üniversite, hastane ve kantin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 151 şüpheliden 40'ı adliyeye gönderildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarınca düzenlenen ihalelere fesat karıştırıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında aranan 8 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 151'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan şüphelilerden 40'ının işlemi tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 2'si kadın 40 zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 17 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu kurumlarınca düzenlenen ihalelere fesat karıştırıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında yaptığı araştırmayla bir grubun 26 ildeki üniversite, hastane ve okul kantini ihalelerine fesat karıştırdığını belirlemişti. Ekipler, gözaltı kararı verilen 158'i şirket yöneticisi ve çalışanı ile 10'u kamu görevlisi 168 zanlıyı yakalamak için iki gün önce 34 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

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