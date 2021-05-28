Adana merkezli PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için yürüttüğü çalışmaların ardından 24 Mayıs'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında HDP ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il yöneticilerinin de bulunduğu 18 zanlı adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası 10 zanlı serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılanlardan 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen ve adreslerinde bulunamayan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Adana merkezli Şırnak ve Tunceli'de düzenlenen operasyonda 18 zanlıyı gözaltına almıştı. Zanlılar arasında HDP ve DBP il yöneticilerinin de bulunduğu belirlenmişti.

