YURTHABER
  4. Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlı adliyede

Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlı adliyede

ADANA HABERLERİ  | 20.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlı adliyede

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Polislerin haklarında gözaltı kararı bulunan 14 kişiyi yakalamak için de çalışmaları sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu temin ederek ticaretini yaptıkları ileri sürülen 32 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 17 Ocak'ta Adana, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmış, 311 gram esrar, 4,73 gram sentetik uyuşturucu, 4 uçaksavar mermisi ve 7 uzun namlulu silah mermisi ele geçirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
Altyapı tamamlanıyor stabilize yol yapılıyorAltyapı tamamlanıyor stabilize yol yapılıyor
Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandıTartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
18 zanlı Adana Operasyon Uyuşturucu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Düzce'de ahşap ev yandı

Düzce'de ahşap ev yandı

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Otobüse binme bahanesiyle yolcunun telefonunu çaldı

Otobüse binme bahanesiyle yolcunun telefonunu çaldı

Adana Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:42
Öğle
12:54
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:15

Adana Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Barkın Eczanesi
Cukurova
Parlak Eczanesi
Cukurova
Salbaş Eczanesi
Cukurova
Seda Olcar Eczanesi
Cukurova
Yasemen Eczanesi
Cukurova
Alagözler Eczanesi
Yuregir
Güvel Eczanesi
Yuregir
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

Adanaspor Pozantıspor ile hazırlık maçı oynayacak

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Adana'da Tarihi Eser Operasyonu

Adana'da Tarihi Eser Operasyonu

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.