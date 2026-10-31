Fenerbahçe'den Kelechi Iheanacho hamlesi! Bursaspor'dan resmi açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek adına dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. HT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, ara transferde kadrosundaki bir yabancı oyuncuyla yollarını ayırarak Bursaspor'un yıldız golcüsü Kelechi Iheanacho için resmi girişimlere başlamayı planlıyor.

12 MAÇTA 16 GOL, 3 ASİST!

Sezon başında Celtic ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Bursaspor'a imza atan 30 yaşındaki Nijeryalı forvet, TFF 1. Lig'de sergilediği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çekti. Yeşil-beyazlı formayla ligde çıktığı 12 karşılaşmada 16 gol atan ve 3 asist yapan Iheanacho, kısa sürede ligin en etkili hücum silahı haline geldi. Yeşil-beyazlı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli santrforun performansı Süper Lig devlerinin de iştahını kabarttı.

BURSASPOR BAŞKANI ENES ÇELİK'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Gol TV'ye konuşan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yıldız futbolcunun transferiyle ilgili soruya rasyonel bir yaklaşımla yanıt verdi. Anket yapılsa taraftarın %99 oranında satılmasın diyeceğini belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Iheanacho hiç pozisyon yokken gol atan bir adam. Takımda kalmasını en çok ben isterim. Ama burada çok absürt rakamlar da olabilir. Olursa da bunu yönetim olarak değerlendiririz. Neticede biz kulüp için doğru olanı yapmak için yola çıktık. Verdiği kararlarda ayağı yere basan, rasyonel kararlar almaya çalıştık. O noktada doğru teklif yani doğrunun çok ötesinde bir teklif diyeyim… Bizden kolay ayrılabilecek bir futbolcu değil. Bu arada kendisi de kulübe çok para kazandırmak istiyor. İyi bir karakter gerçekten. Rakam vermek doğru olmaz ama herkesi tatmin edecek bir rakam olursa, 'Bu rakama da verilir' denilecek bir rakam olacağından emin olabilirsiniz."