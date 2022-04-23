YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan kutlamaları

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan kutlamaları

23.04.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan kutlamaları

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Koçak ve öğrenciler, buradaki törenin ardından kortej eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.

Yaşar Koçak, burada Vali Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Fidan Vursavuş ile vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı törende, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete devredildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını söyledi.

Bu tarihin sadece TBBM'nin açıldığı değil, aynı zamanda halkın yönetime tam anlamıyla hakim olmasından dolayı da önem taşıdığını ifade eden Koçak, "TBMM, toprakları işgale uğramış, esarete mahkum edilmek istenen bir milletin yokluklar içerisinde var ettiği, milli iradenin kalbinin attığı bir yerdir." dedi.

Törende, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çocuk Korosu da konser verdi, halk oyunları gösterileri sunuldu. Şiirlerin okunduğu tören, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.

- Mersin

Mersin'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve iki çocuk, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Koca, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın önemine vurgu yaptı.

Törende öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Programda, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve protokol üyeleri çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

- Hatay

Hatay'da, İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Antakya Spor Salonu'nda devam eden kutlama programında öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Çerko, burada, büyük bir coşku ve sevinçle kutladıkları 23 Nisan'ın dünyaya barış, huzur ve kardeşlik mesajı vermeye devam ettiğini söyledi.

Programa Vali Rahmi Doğan, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar da katıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Salih Bahçeli İlkokulu'nda süren etkinliklerde öğrenciler, halk oyunları gösterisi düzenledi, şiirler okudu, oyunlar oynadı.

Vali Erdinç Yılmaz, tören sonunda çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyorEmekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyor
Kayseri'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKayseri'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kovid-19 salgınında vaka sayısı düşmeye devam ediyorKovid-19 salgınında vaka sayısı düşmeye devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Adana Hatay Mersin Osmaniye

Adana Namaz Vakitleri 23 Nisan Cumartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:47
Öğle
12:42
İkindi
16:25
Akşam
19:27
Yatsı
20:48

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Cumartesi

Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Tufan Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Harman Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korkunç bir ihmale kurban gitti! Etinden dışarı fırlayan…

Korkunç bir ihmale kurban gitti! Etinden dışarı fırlayan…

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Rus televizyonundan NATO’yu tehdit etti! “Yeni bir aşamaya...”

Rus televizyonundan NATO’yu tehdit etti! “Yeni bir aşamaya...”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.