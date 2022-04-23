Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan kutlamaları

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Koçak ve öğrenciler, buradaki törenin ardından kortej eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.

Yaşar Koçak, burada Vali Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Fidan Vursavuş ile vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı törende, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete devredildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını söyledi.

Bu tarihin sadece TBBM'nin açıldığı değil, aynı zamanda halkın yönetime tam anlamıyla hakim olmasından dolayı da önem taşıdığını ifade eden Koçak, "TBMM, toprakları işgale uğramış, esarete mahkum edilmek istenen bir milletin yokluklar içerisinde var ettiği, milli iradenin kalbinin attığı bir yerdir." dedi.

Törende, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çocuk Korosu da konser verdi, halk oyunları gösterileri sunuldu. Şiirlerin okunduğu tören, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.

- Mersin

Mersin'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve iki çocuk, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Koca, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın önemine vurgu yaptı.

Törende öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Programda, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve protokol üyeleri çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

- Hatay

Hatay'da, İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Antakya Spor Salonu'nda devam eden kutlama programında öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Çerko, burada, büyük bir coşku ve sevinçle kutladıkları 23 Nisan'ın dünyaya barış, huzur ve kardeşlik mesajı vermeye devam ettiğini söyledi.

Programa Vali Rahmi Doğan, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar da katıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Salih Bahçeli İlkokulu'nda süren etkinliklerde öğrenciler, halk oyunları gösterisi düzenledi, şiirler okudu, oyunlar oynadı.

Vali Erdinç Yılmaz, tören sonunda çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

