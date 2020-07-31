Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar Kurban Bayramı namazını camilerde kıldı.

Adana'da, Sabancı Merkez Camisine sabahın erken saatlerinde gelen çok sayıda vatandaş, belirlenen hijyen kuralları kapsamında içeri alındı.

Yüreğir Belediyesi tarafından cami girişinde vatandaşlara maske, seccade ve dezenfektan verildi.

Türk Kızılay Adana Şubesi de vatandaşlara lokum ikram etti.

Sosyal mesafe kuralına uyarak camide ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, verilen vaazı dinleyerek edilen dualara "amin" dedi.

Vaazın ardından vatandaşlar bayram namazını kıldı.

- Mersin

Mersin'de de çok sayıda vatandaş, bayram namazını kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

Sabah ezanı öncesinde cami içerisinde numaralandırılmış yerlerde yerini alan vatandaşlar maske takma ve sosyal mesafe kuralına uydu.

Çok sayıda kişinin katıldığı namazda caminin tamamına yakını dolarken bazı vatandaşlar iç avluda saf tuttu.

İl Müftüsü Şaban Kondi, namaz öncesi verdiği vaazda, bayram namazının önemi anlatarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.