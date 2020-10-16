Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, beraberinde İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve diğer ilgililerle merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki denetime katıldı.

Esnafı ve vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyaran Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'de de Adana'da da genel durum kontrolden çıkmış değil. Gayet iyi gidiyor. Çok ciddi bir sıkıntımız yok. İnşallah hem arkadaşlarımızın çalışması hem vatandaşımızın gayretiyle bu sıkıntılardan en kısa zamanda kurtuluruz." dedi.

Elban, kentteki vaka sayılarındaki düşüşün devam edip etmediğinin sorulması üzerine, "Düşüş devam etti. Artık minimum düzeylere geldi. Gayretimiz bunun da altına düşürmek. Şu an için hafif düşüş eğilimiyle seyir devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan, Elban, denetim sırasında girdiği bir şarküteride çalışan Nurullah Kılıç'ın, "Evleneceğim kızın babasına bir mesaj verir misiniz?" şeklindeki isteğine, "Senin gibi meslek sahibi pırıl pırıl delikanlıya kız vermeyecek de kime verecek? İsmi de İbrahim Şeker. Zaten şeker gibi adammış, bence verir o." diyerek esprili yanıt verdi.