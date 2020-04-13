Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Yüreğir Belediyesi, Kovid-19'la mücadeleye destek olmak için ilçedeki 6 kültür evinde maske üretmeye başladı.

Günde ortalama 20 bin maske üretiminin hedeflendiği kültür evlerinde, eğitmenler ve kursiyerler hem hijyen hem de sosyal mesafe kurallara uygun çalışma yürütüyor.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da maske üretimine başladıklarını belirterek, "Maskeler başta sağlık çalışanları olmak üzere kurumlara ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak." ifadesini kullandı.

- Mersin ve Hatay

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 3D yazıcılarla üretilen koruyucu yüz siperlikleri sağlık çalışanlarına dağıtılmaya başlandı.

Kentin çeşitli noktalarındaki sağlık kuruluşlarına dağıtılan siperlikler, Macit Özcan Kompleksi yerleşkesindeki tesiste konaklayan sağlık çalışanlarına da göreve gittikleri saatlerde ulaştırılıyor.

Toroslar Belediyesi ve Akdeniz Belediyesi ekipleri de mahalle, sokak ve caddelerdeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.