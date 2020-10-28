Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Mevlit Kandili idrak edildi

Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Programa, Seyhan İlçe Müftüsü Mehmet Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adana'da Türkiye'nin kullanım alanı açısından en büyük camilerinden Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde maske ve mesafe kurallarına uyularak düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

- Hatay

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda İl Müftüsü Yardımcısı İrfan Açık, Hazreti Muhammed'in hayatıyla ilgili vaaz verdi.

Program okunan Kur-an'ı Kerim ve duaların ardından sona erdi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

- Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan 1800 yıllık tarihi Ala Camisi'nde düzenlenen kandil programına çok sayıda vatandaş katıldı.

96 yıl önce ibadete kapatılan ve 2 yıllık restorasyon çalışmasının ardından bu yıl tekrar hem cami hem de müze olarak hizmete tekrar açılan camide, İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu'nun vaazının ardından Kur-an'ı Kerim okundu, dualar edildi.

