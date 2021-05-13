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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Ramazan Bayramı'nda cadde ile sokaklarda sessizlik hakim

13.05.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Ramazan Bayramı'nda cadde ile sokaklarda sessizlik hakim

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ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana'da, bayramın ilk gününde Ziyapaşa ve Gazipaşa bulvarları, Atatürk ve Baraj caddeleri ile İstasyon ve 5 Ocak meydanlarında sessizlik hakim oldu.

Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarlarında hem yaya hem de araç trafiğinin sakin olduğu görüldü.

Kıyı bandındaki oturma ve oyun grupları, koşu ve yürüyüş yolları ile spor alanları boş kaldı.

Hatay'da da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, kentin işlek yerlerinden Atatürk, Saray, İstiklal, Kemal Paşa, Fatih caddeleri ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

Polis ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf tutulduklarına dair izin belgelerini denetledi.

Osmaniye'de bayramın birinci gününde Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları sakinliğini korudu.

Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının da boş olduğu görüldü.

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