YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi

03.02.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda mevlit okundu, vaaz verildi.

- Mersin

Mersin'de Regaip Kandili dolayısıyla kentin en büyük camilerinden Muğdat Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

- Hatay

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Camiye gelen vatandaşlar, Hatay İl Müftüsü Yardımcısı Murat Akçay'ın verdiği vaazın ardından namaz kıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, mevlit okundu ve dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Osmaniye

Osmaniye'de tarihi Envarül Hamid Camisi'nde Regaip Kandili dolasıyla program düzenlendi.

İl müftüsü Ali Çakmak'ın verdiği vaazın ardından namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Bingöl'de çuvalla esrar taşıyan kişi yakalandıBingöl'de çuvalla esrar taşıyan kişi yakalandı
Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldıEren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Regaip kandili Adana Hatay Mersin Osmaniye

Adana Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
06:11
Sabah
07:33
Öğle
12:57
İkindi
15:47
Akşam
18:12
Yatsı
19:29

Adana Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Perşembe

Başarı Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Pozitif Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Toros Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Bayram Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

İbo Show ve konsomatrislik itirafı! "Namussuz değilim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.