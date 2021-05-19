Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, evlerinin balkonlarından, pencerelerinden ve stadyumlarda düzenlenen programlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlara ve pencerelere çıktı.

Adana'daki kutlamalar kapsamında saat 19.19'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri Adana Stadyumu'nda İstiklal Marşı okudu.

Kent genelinde de vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs coşkusu yaşadı.

- Mersin

Mersin'de saat 19.19'da sahil bandında bulunanlar ile evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Bazı vatandaşlar İstiklal Marşı'nın ardından meşaleler yaktı.

Mersin Stadyumu'nda bir araya gelen milli sporcular da İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi. Sporcular Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

- Hatay