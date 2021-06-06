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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

06.06.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınavın başlamasının ardından kent merkezlerinde sessizlik hakim oldu.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Ziyapaşa ve Turhan Cemal Beriker bulvarları, Atatürk ile Bakımyurdu caddelerinin sakin olduğu gözlendi.

Mersin'de, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği sahil şeridindeki İnönü ve Adnan Menderes bulvarlarında sakinlik oluştu. Kıyı bandındaki oturma alanlarının yanı sıra koşu ve bisiklet yolları, parklar, spor alanları boş kaldı.

Hatay'da da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ile sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, kentin işlek yerlerinden Atatürk, Saray, Fatih, İstiklal, Kemal Paşa, Gündüz, Harbiye caddeleri ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

Osmaniye'de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarlarının tenha olduğu görüldü.

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