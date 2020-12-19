Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik devam ediyor.

Adana'nın en işlek noktalarından Bülent Angın, Ziyapaşa, Atatürk ve Turhan Cemal Beriker bulvarları ile İstasyon, 5 Ocak ve İnönü Meydanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, denetim yaptı.

- Mersin

Mersin'de kentin işlek olduğu cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik akşam saatlerinde de devam etti.

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Mustafa Kemal, İnönü ve Adnan Menderes bulvarlarında sessizlik gözlemlenirken, sahil bandındaki oturma grupları ve yürüyüş parkurları boş kaldı.

Polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürdü.

- Hatay

Hatay'da da Atatürk, Gündüz ve Saray caddeleri ile vatandaşların sıklıkla gittiği parklarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri de belirli noktalarda ve kavşaklarda denetimlerini sürdürdü.

- Osmaniye

Osmaniye'de de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin Bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli Meydanı sessizliğe büründü.

