YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz

MERSİN HABERLERİ  | 01.01.2021 11:52 | Son Güncelleme

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz

ADANA (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni yılın ilk gününde sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Adana'da vatandaşların yoğun kullandığı Ziyapaşa ve Turan Cemal Beriker bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri ise ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, dışarı çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

- Mersin, Hatay ve Osmaniye

Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarlarında sakinlik oluştu. Kıyı şeridindeki oturma grupları, oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları boş kalırken, Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray meydanlarında da sessizlik hakim oldu.

Hatay'da vatandaşlar yeni yılın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu. Antakya'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Gündüz, Fatih, İnönü, Saray ve Adnan Menderes caddeleri boş kaldı.

Osmaniye'de kentin en işlek yerlerinden Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Alparslan Türkeş bulvarları ve Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarında, yeni yılın ilk gününde sessizlik hakim oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Mersin Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:47
Öğle
12:50
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:03

Mersin Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Deren Eczanesi
Akdeniz
Ünel Eczanesi
Akdeniz
Zümrüt Eczanesi
Akdeniz
Alp Eczanesi
Mezitli
Beydağı Eczanesi
Mezitli
Çam Eczanesi
Toroslar
Soyhan Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.