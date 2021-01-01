Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz

ADANA (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni yılın ilk gününde sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Adana'da vatandaşların yoğun kullandığı Ziyapaşa ve Turan Cemal Beriker bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı sessizliğe büründü.

Polis ekipleri ise ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, dışarı çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

- Mersin, Hatay ve Osmaniye

Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarlarında sakinlik oluştu. Kıyı şeridindeki oturma grupları, oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları boş kalırken, Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray meydanlarında da sessizlik hakim oldu.

Hatay'da vatandaşlar yeni yılın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu. Antakya'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Gündüz, Fatih, İnönü, Saray ve Adnan Menderes caddeleri boş kaldı.

Osmaniye'de kentin en işlek yerlerinden Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Alparslan Türkeş bulvarları ve Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanlarında, yeni yılın ilk gününde sessizlik hakim oldu.

