Adana, Mersin ve Osmaniye'de arife gününde şehitlikler ziyaret edildi

Adana, Mersin ve Osmaniye'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Adana Garnizon Şehitliğine gelen aileler, Türk bayrakları asılı mezarlara çiçek bırakıp, şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2017 yılında şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın babası Salih Topal da oğlunun mezarını ziyaret etti.

Bayramlarda telefonla görüşememenin ve kucaklaşamamanın hüznünü yaşadıklarını belirten Topal, "Oğlum, vatan, namus ve şeref için şehit oldu. O yönden üzüntülü değiliz." dedi.

- Mersin

Mersin'de de aileler, Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Türk bayraklarıyla donatılan şehitlikteki evlatlarının mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2019'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz'ın 3 yaşındaki yeğeni Defne Korkmaz, ailesiyle geldiği şehitlikte, bir süre mezarının başında oturduğu amcasının fotoğrafını öptü.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, tatbikatta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 2020'de şehit düşen piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım'ın annesi Eşe Silbıyık, "Bizim bayramlarımız hep böyle... Şehitlikte, çocuklarımızla birlikte geçiyor. Bize bayram yok artık, acı, gurur ve hüzün hepsi var. Duygularımız çok karışık." diye konuştu.

Şehitlikte düzenlenen programda, İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından şehitler için dua edildi.

Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, mezarlara karanfil bıraktıktan sonra ailelerle bayramlaştı.

-Osmaniye

Osmaniye'de Garnizon Şehitliği'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit yakınları, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, askeri ve mülki erkanın katıldığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Şehitler için edilen duanın ardından protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı, dua etti.

