Adana, Mersin ve Osmaniye'de emniyet kemeri uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Adana, Mersin ve Osmaniye'de uygulama yapıldı.

Adana'daki uygulama Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda gerçekleştirildi.

Vali Elban, uygulamada sırasında durdurulan araçların sürücüleriyle görüşerek emniyet kemerinin önemini anlattı.

Sürücülere trafik kurallarının yer aldığı broşürleri dağıtan Elban, hayırlı bir yolculuk geçirmelerini diledi.

Uygulamaya Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Taşkın Keleş de katıldı.

- Mersin

Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı Beşiktaş Meydanı önünde gerçekleştirilen uygulamaya Vali Ali İhsan Su ve il protokolü katıldı.

Vali Su, trafikte sürücülere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu, kurallara uyanlara çeşitli hediyeler verdi.

Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafikte emniyet kemerini kullanmanın oldukça önemli olduğunu söyledi.

Kentte bu proje kapsamında sürücülere yönelik denetim yapıldığını dile getiren Su, sürücülerin kurallara uyduğunu kaydetti.

Konuya hassas şekilde yaklaşılması gerektiğini belirten Su, "Emniyet kemeri takmak hayat kurtarır, yaralamalı kazalarda yüzde 60 riski azaltır. Güvenlik için bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları kendimiz uygulayarak çevremize örnek olmalıyız. Aynı zamanda gelecek nesillere örnek olmalıyız. Trafik bilincini geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Anamur ve Silifke ilçelerinde de "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında uygulama yapıldı.

Anamur ilçesindeki uygulamada Kaymakam Bilal Bozdemir ve ilçe protokolü sürücülere broşür dağıttı.

Silifke'nin Atik Mahallesi'nde düzenlenen uygulamada Kaymakam Abdullah Aslaner ve ilçe protokolü, sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak bilgilendirici broşür verdi.

- Osmaniye

Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, Devlet Bahçeli Meydanı'nda oluşturulan trafik kontrol noktasındaki denetimde sürücülere emniyet kemeri takmaları uyarısında bulundu.

Uygulama noktasında durdurulan araçlarda sürücülerin trafik kurallarına uyduğunu görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Yılmaz, trafikte farkındalık oluşturmanın önemine değindi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz