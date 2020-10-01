Adana OSB’den Kızılay’a kan bağışı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü ile Kızılay iş birliğinde, kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

AOSB Bölge Müdürlüğü ve Kızılay Adana Şube Başkanlığı’nın organizasyonunda, Kızılay görevlileri, AOSB Seyhan Toplantı Salonu Fuayesinde, maske, sosyal mesafe ve tüm hijyen kuralları maksimum düzeyde tutarak kan bağışı aldı.

Sanayicilerin ve çalışanlarının ilgi gösterdiği organizasyonda, kan vermek isteyenlerden önce kan numuneleri alınarak gerekli tetkikler yapıldı. Kan vermesinde sakınca bulunmayan çalışanlar, bağışta bulunarak hiç tanımadıkları insanlara iyilik yapacak olmanın mutluluğunu yaşadılar.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, başka hiçbir sağlık ürünüyle ikame edilemeyen bir ihtiyaç ve kaynağı sadece insan olan kanın hayat kurtarmadaki önemine dikkati çekerek, “Kan bağışı yaparak insanların tedavilerine katkıda bulunmak ulvi bir davranıştır. Bu hayati konu hakkında duyarlılık gösteren tüm sanayicilerimiz ve çalışanları ile AOSB Bölge Müdürlüğü personelimizi kutluyorum” dedi.

Türk Kızılay’ı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı ise bu tür organizasyonları gelenek haline getiren AOSB Bölge Müdürlüğü’nü duyarlılığından dolayı kutladı.

Pandemi süreci nedeniyle azalan kan stoklarının Kış ayları girmeden doldurulmasının önemli olduğunu vurgulayan Saygılı, “Kan verme insan vücudu için oldukça önemli ve faydalıdır. Günlük yaşantıda herhangi bir zararı olmayan kan bağışının vücuttaki kalp krizi ihtimalini de yüzde 90 azalttığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara da iyi geldiği bilinen kan bağışı, bu kana ihtiyaç duyanlar için hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.

