Adana, Osmaniye, Sivas, Yozgat ve Kayseri için kuvvetli sağanak uyarısı

Adana, Osmaniye, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yarından itibaren kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşamba ve perşembe günleri Adana’nın doğusu ile Osmaniye çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Çarşamba günü ise Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimler başta olmak üzere Kayseri’nin kuzeyi, Yozgat’ın doğusu ve Sivas’ta yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı belirtildi.
Ulaşımda aksamalar başta olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
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