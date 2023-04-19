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Adana Sarıçam’da 24 bin metrelik kanalizasyon hattı döşeniyor

19.04.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Büyükşehir Belediyesinin, Sarıçam ilçesi Kürkçüler Göztepe Mahallesi’nin altyapı problemlerini büyük ölçüde sona erdirecek olan 23 bin 979 metrelik kanalizasyon hattının yapımına başladığı bildirildi.

Adana Sarıçam’da 24 bin metrelik kanalizasyon hattı döşeniyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar’ın göreve seçilmesinin ardından kentin dört bir yanında hayata geçirdiği altyapı hizmetlerine bir yenisini eklediği kaydedildi. Belediyeden yapılan açıklamada,"Merkez ve kırsal ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın çok uzun süredir devam eden sorunlarını çözen Adana Büyükşehir Belediyemiz, Sarıçam ilçesi Kürkçüler Göztepe Mahallesi’nin yarım asırlık altyapı problemlerini büyük ölçüde sona erdirecek olan 23 bin 979 metrelik kanalizasyon hattının yapımına başladı. Adana Büyükşehir Belediyemiz, yeni hizmetlerin de hazırlığını yapıyor" denildi.

Temel atma töreninde konuşan Başkan Zeydan Karalar, da Adana için gece gündüz, mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bugüne kadar foseptik çukurlarına mahkum olan, 650 hanelik, yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı mahallede gerçekleştirilecek altyapı çalışmasıyla, bölge halkının sağlıklı bir ortamda yaşama olanağı bulacağı da ifade edildi.

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