Adana Sivil İnisiyatif Meclisinden İdlib'e insani yardım

Adana'da sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM), İdlib'te kötü hava koşullarından dolayı zor durumda olanlara 2 tır insani yardım malzemesi desteğinde bulundu.

ASİM Başkanı Mahmut Eraslan, yaptığı açıklama, İdlib'teki insanların çok zor durumda olduğunu belirtti.

Göç dalgası başladığından bu yana ASİM olarak 10 tır yaşam malzemesini bölgeye gönderdiklerini aktaran Eraslan, bunların bölgede dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Eraslan, İdlib için toplanan bin battaniyenin de yer aldığı 2 tır insani yardım malzemesinin bölgeye ulaştırılacağını kaydetti.

