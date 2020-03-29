YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Valiliği, sosyal medyadaki koronadan ölüm iddiasını yalanladı

Adana Valiliği, sosyal medyadaki koronadan ölüm iddiasını yalanladı

ADANA HABERLERİ  | 29.03.2020 13:12 | Son Güncelleme

Adana Valiliği, bir gencin korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğine ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Adana’da Yeşilevler Mahallesinde 25 yaşındaki bir gencin korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğine dair görüntülerin yer aldığı hatırlatılarak, "Konuyla ilgili yapılan araştırmada, ilimizde gerçekleşen böyle bir vaka bulunmadığı, görüntülerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yaşanan bu önemli süreçte vatandaşlarımızı korku ve paniğe sürükleyecek gerçek dışı paylaşımların yapılmamasını, sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz."

Adana Valiliği, bir gencin korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğine ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Adana’da Yeşilevler Mahallesinde 25 yaşındaki bir gencin korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğine dair görüntülerin yer aldığı hatırlatılarak, "Konuyla ilgili yapılan araştırmada, ilimizde gerçekleşen böyle bir vaka bulunmadığı, görüntülerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yaşanan bu önemli süreçte vatandaşlarımızı korku ve paniğe sürükleyecek gerçek dışı paylaşımların yapılmamasını, sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilirBilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

İzmir’de Pandemi Kurulu oluşturuldu

İzmir’de Pandemi Kurulu oluşturuldu

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Sakarya’da yerel gazeteler ortak manşetle okuyucuların karşısına çıktı

Sakarya’da yerel gazeteler ortak manşetle okuyucuların karşısına çıktı

Adana Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
05:01
Sabah
06:22
Öğle
12:48
İkindi
16:20
Akşam
19:05
Yatsı
20:21

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Açelya Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Gülaçtı Eczanesi
Seyhan
Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Hilal Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana Demirspor'da Rassoul süresiz kadro dışı bırakıldı

Adana Demirspor'da Rassoul süresiz kadro dışı bırakıldı

GÜNCELLEME - Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

GÜNCELLEME - Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.