Adana Valiliğinden "yardım isteyen vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanmadığı" iddiasına yalanlama

Adana Valiliği, sağlık problemi nedeniyle evden çıkamayan bir kişinin yardım taleplerinin karşılıksız kaldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yardım taleplerinin karşılanmadığını iddia eden A.M.Y'nin sosyal medyada görüntülerinin yer aldığı anımsatıldı.

A.M.Y'nin, 1 Nisan'da 112'yi arayarak ambulans talebinde bulunduğu ancak istenen yere giden ekibe de kendi imzasıyla "nakil reddi" yaptığı belirtilen açıklamada, "A.M.Y'nin 5 Nisan'da 112'yi arayarak Yüreğir Kaymakamlığına gitmek için izin talebinde bulunmasının akabinde Vefa Sosyal Destek Hattı'ndan izin modülü oluşturulduğu ve talebinin Yüreğir Kaymakamlığınca karşılandığı, 18 Nisan'da da 2 kez 112'yi arayarak, randevusu olduğu için ambulans talebinde bulunduğu ve ambulansın kendisine gönderilip Seyhan Devlet Hastanesine naklinin yapıldığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 21 Nisan'da Yüreğir Kaymakamlığına gitmek için izin talebinde bulunan A.M.Y'nin, kendisine gönderilen gıda kolisini beğenmeyerek reddettiği, Vefa Sosyal Destek Grubu koordinesinde Yüreğir Belediyesi tarafından gönderilen yardım kolisini de istemediği vurgulanarak, şunlar kaydedildi: