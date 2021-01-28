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Adana Valiliğine bombalı saldırıya ilişkin 3 PKK'lının yargılanmalarına devam edildi

28.01.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Adana Valiliğine bombalı saldırıya ilişkin 3 PKK'lının yargılanmalarına devam edildi

Adana'da 2016'da Valilik otoparkındaki bombalı saldırıyla ilgili davada hüküm giyen terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusunun da arasında olduğu tutuklu 3 sanığın, eylemde dönemin Valisi Mahmut Demirtaş'ı hedef aldıkları gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet talebiyle ayrıca açılan dava kapsamında yargılanmalarına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Çelik ile İhsan Taşdelen bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve tanıkların da hazır bulunduğu duruşmaya, diğer tutuklu sanık Mehmet Emin Vural gelmedi.

Duruşmada, dosyaya gelen bilgi ve belgeler ile dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın sanıklardan şikayetçi olduğuna dair dilekçesi mahkeme başkanı tarafından okundu.

Tanık olarak dinlenen Demirtaş'ın o dönemki koruma polisi A.K, 24 Kasım 2016'daki patlamaya ilişkin şunları anlattı:

"Vali Bey genelde sabah saat 08.00 sıralarında makamında olurdu. Kendisi vilayet binasına makam katının bulunduğu A Blok'tan giriş yapardı. Patlamanın olduğu yer ile Vali Mahmut Demirtaş'ın aracından indiği nokta arasında yaklaşık 15 metre mesafe bulunmaktadır. Olay günü patlayan araçtan kopan bir parça Vali'nin makam aracından indiği noktaya düşmüştü."

Sanıklardan İhsan Taşdelen, tanık beyanını kabul etmediğini belirterek, "Ben önceki ana yargılama dosyasında detaylı beyanlarda bulunmuştum. O ifademi tekrar ediyorum." dedi.

Diğer sanık Eyüp Çelik de daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini aktararak, "Beyanlarım geçerlidir. Bir sonraki celse mahkeme salonunda hazır edilerek savunma yapmak istiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan itirafçı terörist E.K'nin gelecek celse dinlenilmesi ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve itirafçı terörist E.K'nin tanık olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Patlama ve dava süreci

Adana Valiliği otoparkında, park edilen bombalı aracın 24 Kasım 2016'da infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, patlamayla ilgili davada 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 ayrı suçtan 992'şer yıl hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Çelik ile diğer sanıklar Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen hakkında yürütülen yeni soruşturma kapsamında, sanıkların dönemin Valisi Mahmut Demirtaş'ı hedef aldıkları gerekçesiyle "tasarlayarak, patlayıcı madde ile kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ayrıca iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan terörist E.K'nin, "24 Kasım 2016'da Adana Valiliği bahçesinde bombalı eylem gerçekleştirildiğinde eylem haberini televizyondan izledik. Bu olayda hedef, Adana Valisi'ydi. Patlamanın olduğu gün Vali, Valilik binasına geç geldiği için olaydan yara almadı. Bu yüzden eylemin başarısız olduğu, amacına ulaşamadığının değerlendirmesi yapıldı." şeklinde ifadesi yer almıştı.

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