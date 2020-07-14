Adana Valisi Elban 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç ile polis memuru Yunus Uğur ve Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine mezarları başında anıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin Ali Hocalı Mahallesi'ndeki mezarlarını ziyaret etti.

Daha sonra darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin Asri Mezarlık'taki kabrine giden Elban, baba Mustafa ve anne Ayşe'ye başsağlığı diledi, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Buruk Mezarlığı'na geçen Elban, Gölbaşı'nda bulunan Havacılık Daire Başkanlığı tesislerine düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yunus Uğur'un kabrini de ziyaret etti, baba Ramazan ve anne Asiye Uğur ile görüştü.

Ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.