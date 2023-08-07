Adana Valisi Elban: “Yangına müdahale sürüyor, diğer yerlere sıçrama ihtimali azaldı”

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yandaki kozmetik fabrikasına da yayıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına karadan itfaiye, arazöz ve TOMA’larla, havadan ise helikopterlerle müdahale sürüyor. Adana Valisi Süleyman Elban da yangın alanına gelip bilgi alarak incelemelerde bulundu.

VALİ ELBAN: "DİĞER YERLERE SIÇRAMA İHTİMALİ AZALDI"

Yangınla ilgili bilgi veren Vali Elban, “Sabah geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın hemen yanındaki kolonya fabrikasına sıçramış. Ekiplerimiz hemen müdahaleye başladı. Orman arasözleri, helikopterler ve TOMA şu anda yangına müdahale ediyor. Kontrol altına aldık diyemeyiz ancak diğer yerlere sıçrama ihtimali azaldı. Can kaybı ve yaralı yok. Büyük bir gayretle olaya müdahale etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

