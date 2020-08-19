YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Valisi pazarda denetim yaptı

Adana Valisi pazarda denetim yaptı

ADANA HABERLERİ  | 19.08.2020 13:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının talimatıyla bugün Adana’da maske ve sosyal mesafe denetimlerinin üçüncüsü başladı.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla bugün Adana’da maske ve sosyal mesafe denetimlerinin üçüncüsü başladı. Adana Valisi Süleyman Elban’ın nezaretinde başlayan denetimlerde vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarıldı. Vali Elban, semt pazarına giderek vatandaşları ve esnafı denetledi.
İçişleri Bakanlığının, valilerin yönetim ve koordinasyonunda ülke genelinde kapsamlı korona virüs denetimi yapılacağı açıklamasının ardından Adana Valiliği tarafından il merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, polis ve zabıtalarla birlikte Seyhan ilçesine bağlı Gürselpasa Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’na gitti.
Pazara ateşi ölçülerek alınan Vali Elban, vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları yönünde uyardı. Polis ve zabıtalar tarafından da maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı.
Pazardan çıktıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Valisi Süleyman Elban, “Ekiplerimiz, ilgili arkadaşlarımız hepimiz denetim yapıyoruz zaten. Ancak bugün Türkiye geneli bir uygulama yapıyoruz. Bugünde pazar yerimize geldik. Vatandaşlarımızın genel anlamda kurallara uyma hassasiyetinin yüksek olduğunu gördük. Yine de hatırlatmakta, olayın ciddiyetini anlatmakta fayda var. Bu 5-6 aydan bu yana devam eden bir süreç” diye konuştu.
Adana’ya ek tedbirlerin uygulanmasının şuanda gündemde olmadığını vurgulayan Elban, “Tedbirlerle ilgili arkadaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Risk olan yada problem olan alanlar oluştukça ek tedbirler alınabilir. Şuanda iyi durumdayız. Dolayısıyla yeni bir tedbir yok” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular! Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular!
Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdiKozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:24
Sabah
05:52
Öğle
12:47
İkindi
16:31
Akşam
19:33
Yatsı
20:54

Adana Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Aksoy Eczanesi
Seyhan
Arı Eczanesi
Seyhan
Doğa Eczanesi
Seyhan
Gülhane Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
Pırıl Eczanesi
Seyhan
Sıtkı Esen Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

(özel Haber) Eşiyle Fazla Vakit Geçirmek İçin Çikolata İmalathanesi Kurdu

(özel Haber) Eşiyle Fazla Vakit Geçirmek İçin Çikolata İmalathanesi Kurdu

Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kozan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.