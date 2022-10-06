Adana ve Mersin'de trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Adana ve Mersin'deki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca, KGYS kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntüleri paylaşıldı.

Adana'daki görüntülerde, ambulansa çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsünün sürüklenmesi yer aldı.

Farklı yönlerden kavşağa yaklaşan otomobil ve cipin çarpıştığı kazanın kaydedildiği görüntülere, iki motosikletin çarpışması da yansıdı.

Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesi kullanıldı.

- Mersin'deki 15 kaza görüntülendi

Kayıtlarda, Mersin'in Tarsus ilçesinde temmuz-eylülde KGYS kameralarınca kaydedilen trafik kazaları da yer buldu.

82 Evler Mahallesi'ndeki kavşağa hızla giren otomobilin takla atması, Çamlıyayla yolunda otomobil devrilmesi ile kamyonun hafif ticari araca çarpması görüntülendi.

Kayıtlara, Kırgızistan Caddesi'nde karşıya geçen yayaya motosikletin çarpması, Kleopatra Kapısı Kavşağı'nda otomobille hafif ticari aracın çarpışması ve Adana Caddesi'nde motosikletin otomobile çarpması da dahil 15 farklı kaza yansıdı.



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