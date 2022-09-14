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Adana ve Mersin'de vatandaşlar sosyal konut projesi için başvuru yapıyor

14.09.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana ve Mersin'de vatandaşlar sosyal konut projesi için başvuru yapıyor

Adana ve Mersin'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında başvurularını yapmaya başladı.

Adana ve Mersin'de sosyal konut projesine e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, evraklarını teslim etmek için Halk ve Ziraat Bankası şubelerine geldi.

Adana'da başvuru için banka önünde çocuğuyla sıra bekleyen ev hanımı 37 yaşındaki Mehrican Yonsul, AA muhabirine, kirada oturduğunu söyledi.

Başvurusunun olumlu sonuçlanmasını ümit eden Yonsul, "Çıkmasını çok isterim. Çıkarsa sevinirim, memnun da kalırım. Kira öder gibi ev sahibi olacaksın." diye konuştu.

Ali Olgun (65) da sosyal projedeki konut sayısının artırılmasını istedi.

İşçi 27 yaşındaki Ferhat Avcı da "Şartlar güzel, sıkıntı yok. Asgari ücretle çalışan bunu ödeyebilir." ifadesini kullandı.

- "Dar gelirliler için çok güzel bir proje"

Mersin'de sosyal konut projesinin duyurulmasının ardından başvuru için bankaya gidenlerden 51 yaşındaki Mustafa Arıcı projeden memnun kaldığını vurguladı.

Taksit ödemelerinin kendisi için uygun olduğunu aktaran Arıcı şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ederim. Bankada kaydımı yaptırdım. İnşallah böyle bir projenin devamının gelmesini de isterim. Gençlerimize, emeklilerimize, yaşlılarımıza imkan tanınsın. Dar gelirli insanlar için çok güzel bir proje. Ev çıkarsa memnun kalırız. İlk defa bir evim olacak. Kira derdin yok."

Nihat Sönmez (56) de heyecanlı olduğunu belirterek "3 çocuğumu okutuyorum, kirada oturuyorum. Bu proje harika. Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlıyız, çok sevindik. Allah'ın izniyle başvurumuz güzel sonuçlanacak." diye konuştu.

Proje kapsamında Adana'da 6 bin 356 ve Mersin'de 5 bin 100 konutun yapılması planlanıyor.

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