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Adana’da 1 ayda 157 bin 535 araç kontrol edildi

ADANA HABERLERİ  | 08.06.2020 15:15 | Son Güncelleme

Adana’da 2020 yılı Mayıs ayı içinde 157 bin 535 aracın kontrol edildiği, bin 86 aracın trafikten men edildiği, 143 sürücünün ehliyetine el konulduğu bildirildi.Konuyla ilgili olarak Adana Valiliği’nden yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde toplam 157 bin 535 araç kontrol edildiği kaydedildi.Mayıs ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 086 aracın trafikten men edildiği, 143 sürücünün de ehliyetine el konulduğu belirtilen açıklamada “Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam; 366 maddi hasarlı, 261 yaralamalı, 5 ölümlü olmak üzere toplam 632 trafik kazası meydana gelmiştir.

Adana’da 2020 yılı Mayıs ayı içinde 157 bin 535 aracın kontrol edildiği, bin 86 aracın trafikten men edildiği, 143 sürücünün ehliyetine el konulduğu bildirildi.
Konuyla ilgili olarak Adana Valiliği’nden yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde toplam 157 bin 535 araç kontrol edildiği kaydedildi.
Mayıs ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 086 aracın trafikten men edildiği, 143 sürücünün de ehliyetine el konulduğu belirtilen açıklamada “Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam; 366 maddi hasarlı, 261 yaralamalı, 5 ölümlü olmak üzere toplam 632 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 374 vatandaşımız yaralanmış, 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir” denildi.
Açıklamada, il genelinde trafik güvenliği ve vatandaşların can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürüleceği vurgulandı.

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