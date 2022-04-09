YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 10 milyon 534 bin 500 makaron ele geçirildi

Adana'da 10 milyon 534 bin 500 makaron ele geçirildi

09.04.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 10 milyon 534 bin 500 makaron ele geçirildi

Adana'da 10 milyon 534 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir ev ile iki kamyonette kaçak ürün bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda 11 bin 300'ü tütün doldurulmuş 10 milyon 534 bin 500 makaron, 48 kilogram tütün ve 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyorEmekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyor
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandıAdana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Aydın'da 5 kişiyi yaralayan zanlı yakalandıAydın'da 5 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adana

Adana Namaz Vakitleri 9 Nisan Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:06
Öğle
12:45
İkindi
16:22
Akşam
19:14
Yatsı
20:32

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Cumartesi

Baran Eczanesi
Seyhan
Akdağ Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Bal Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Şifa Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anne sütünü artırır, iltihapları söker, enerji verir...

Anne sütünü artırır, iltihapları söker, enerji verir...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Putin’in gizli kızının evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Putin’in gizli kızının evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.