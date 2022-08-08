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  4. Adana'da 1040 litre sahte içki ile 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana'da 1040 litre sahte içki ile 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

08.08.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 1040 litre sahte içki ile 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana'da 1040 litre sahte içki ile 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana'da bir evde 1040 litre sahte içki, bir kamyonette de 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak etil alkol bulunduğunu belirledikleri bir ikamet ve bir kamyonette arama yaptı.

Ekipler, evde 1040 litre sahte içki, araçta da 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 1040 litre sahte içki ile 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

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Adana sahte içki etil alkol

Adana Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:11
Sabah
05:42
Öğle
12:49
İkindi
16:36
Akşam
19:46
Yatsı
21:12

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazartesi

Fehiman Eczanesi
Seyhan
Mürsel Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Sarıkaya Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
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