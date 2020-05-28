YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana’da 11 okul güçlendirildi

Adana’da 11 okul güçlendirildi

ADANA HABERLERİ  | 28.05.2020 15:16 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Bir ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırım eğitim yatırımıdır" dedi.Vali Demirtaş, yapımı tamamlanan 28 derslikli Mehmet Tal İmam Hatip Ortaokulu ile güçlendirme çalışmaları yapılan Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulunda incelemelerde bulundu.İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’un da katıldığı inceleme gezilerinde Vali Demirtaş, okul binalarında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.İnceleme ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede öncelikli olarak hayırsever Mehmet Tal’a teşekkür eden Vali Demirtaş, “Bir ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırım eğitim yatırımıdır.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Bir ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırım eğitim yatırımıdır" dedi.
Vali Demirtaş, yapımı tamamlanan 28 derslikli Mehmet Tal İmam Hatip Ortaokulu ile güçlendirme çalışmaları yapılan Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulunda incelemelerde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’un da katıldığı inceleme gezilerinde Vali Demirtaş, okul binalarında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.
İnceleme ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede öncelikli olarak hayırsever Mehmet Tal’a teşekkür eden Vali Demirtaş, “Bir ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırım eğitim yatırımıdır. Bizler bu doğrultuda devletimizin tüm imkanlarını gelecek nesillerimiz için seferber ediyoruz. Çocuklarımızın en iyi imkanlara sahip olması, en kaliteli eğitimi alabilmesi için gösterdiğimiz bu çabalara büyük katkılar sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Yarınların teminatı çocukların daha sağlıklı ve daha donanımlı binalarda eğitim görebilmeleri için güçlendirme çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirten Vali Demirtaş, il genelinde 11 okulda bu çalışmaların tamamlandığını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdiKozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Adana Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:15
Öğle
12:41
İkindi
16:31
Akşam
19:57
Yatsı
21:31

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Handenaz Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
İyilik Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Özsoy Eczanesi
Seyhan
Pozitif Eczanesi
Seyhan
Reşatbey Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Uçurtma uçururken damdan düşüp öldü

Uçurtma uçururken damdan düşüp öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.