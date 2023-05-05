YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Adana'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

05.05.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis ekiplerince, Suriye uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığını belirlediği A.A. ve İ.A'yı takibe aldı.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobil ile hafif ticari aracı kent merkezinde durdurup incelemede bulundu.

Araçlarda bulunan Suriye uyruklu 13 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, A.A. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelilerin, 13 kişiyi Gaziantep'ten araçlarına alıp İstanbul'a götürmeye çalıştığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da emniyet personeli, polis olmak isteyen hasta çocuğu ziyaret ettiAdana'da emniyet personeli, polis olmak isteyen hasta çocuğu ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Adana göçmen kaçakçılık

Adana Namaz Vakitleri 5 Mayıs Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:34
Öğle
12:40
İkindi
16:27
Akşam
19:37
Yatsı
21:03

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Cuma

Gül eczanesi
Saricam
Taşpinar eczanesi
Pozanti
Göknur gök eczanesi
Kozan
Altinoluk eczanesi
Ceyhan
Deva eczanesi
Saimbeyli
Tekin eczanesi
Seyhan
Zeynep eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Öldüğünüzde beyninize ne oluyor? Beyaz ışık, sesler, ölen akrabalar...

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.